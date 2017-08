Karolina Pliskova wankelt als nummer één

Door haar nederlaag kan Pliskova haar eerste plaats op de wereldranglijst kwijtraken. De Roemeense Simona Halep pakt de hoogste positie als ze het Amerikaanse hardcourttoernooi wint. Ze speelt later op zaterdag tegen de Amerikaanse Sloane Stephens, die op een wildcard tot de laatste vier wist door te dringen.



Pliskova leverde in de eerste game meteen al haar service in. Dat deed ze in de negende game opnieuw, waardoor Muguruza de eerste set op haar naam schreef. In de tweede set bleef de Spaanse tennisster de betere speelster, al had ze nog wel vijf matchpoints nodig om de partij te beslissen.