Keane: Van Nistelrooy zou in deze tijden zeker 1 miljard waard zijn

,,Het is verbijsterend wat er wordt uitgegeven aan middelmatige spelers'', zegt de 46-jarige oud-voetballer. ,,Als er ooit een tijd was om profvoetballer te worden, dan is het nu. Club betalen met gemak 30 tot 40 miljoen euro voor een doodgewone voetballer. Ik krab me daarover achter de oren. Maar als clubs bereid zijn om dat te betalen, is het niet de fout van de spelers.''