Keizer: Ajax aan status verplicht om de volgende ronde te halen

Keizer verwacht niet dat Nice anders zal starten in Amsterdam. ,,Dat zal vergelijkbaar zijn als in Frankrijk. Ze zullen inzakken en dan van daaruit gevaarlijk worden. Dat kunnen ze heel goed.”

Volgens Keizer is Ajax het wel aan zijn status verplicht om de volgende kwalificatieronde van de Champions League te halen. ,,Want wij zijn de Europa Leaguefinalist. Aan de andere kant hebben we te maken met Nice en dat is de nummer drie van de sterke Franse competitie. En we hebben aan de andere recente uitslagen van de Nederlandse clubs in Europa gezien dat het nog steeds moeilijk is om in Europa goede uitslagen neer te zetten. Dan weet je dat het lastig gaat worden.”