Keizer gelooft dat Ajax de klus gaat klaren

Ajax speelde dit seizoen onder de nieuwe trainer Marcel Keizer drie officiële wedstrijden, maar won er nog niet één. Vooral de nederlaag afgelopen weekend tegen Heracles dreunt nog na.

Het maakt het belang van de wedstrijd tegen Rosenborg alleen maar groter. En daar is Keizer zich van bewust. ,,Het zou rampzalig zijn als we dit seizoen geen Europees voetbal zouden spelen, voor de club en voor het Nederlands voetbal,’’ zegt Keizer. ,,Rosenborg wordt vaak gezien als een stugge ploeg, maar ze hebben ook nog genoeg creativiteit in de ploeg. Maar wij kunnen ook wat. Daarom moeten we deze klus gaan klaren. Voor onze jonge spelers is het ook van groot belang dat ze de ervaring van Europese wedstrijden kunnen opdoen.’’

Rosenborg heeft al negentien wedstrijden gespeeld in de Noorse competitie en stevent net als vorig jaar af op de titel. ,,Als ploeg zijn zij daarom wellicht verder, maar dat mag nooit een reden zijn om niet door te gaan.’’

Keizer is niet bang voor fluitconcerten aan het adres van Davinson Sánchez. Sánchez, die nadrukkelijk in de belangstelling van Tottenham Hotspur staat, zit vooralsnog 'gewoon' bij de selectie en kan dus in de Arena in actie komen voor eigen publiek. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, wilde Keizer nog niet zeggen. ,,Hij heeft aangegeven gewoon te willen trainen en morgen verder te kijken. Als hij morgen niet aanwezig is, heb ik een ander bij de selectie zitten", aldus Keizer, die zijn verdediger niets kwalijk neemt: ,,Ook voor hem is dit moeilijk. We hopen dat hij blijft."

Bang voor negatieve reacties vanuit het Ajax-publiek is de Amsterdamse leermeester niet. ,,Iedereen heeft vorig jaar genoten van het Europese succes en ook van Davinson."

