Keizer: 'Nice sterkste ploeg die we konden loten'

Trainer Marcel Keizer gaf ondanks de droevige situatie toch nog een korte reactie op de website van Ajax. ,,Nice was de sterkste ploeg die we konden loten. Tegelijkertijd denk ik: waar hebben we het eigenlijk over op dit moment. Maar ook het voetbal gaat verder. We gaan nu Nice analyseren en bekijken hoe we daar het beste tegen kunnen spelen.''

Aanvoerder Joël Veltman liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. ,,Nice is een vrij sterke ploeg, zeker vorig seizoen hebben ze het goed gedaan. Iedereen kent Nice natuurlijk van Mario Balotelli, maar niet alleen door Balotelli zijn ze volgens mij derde geworden.''