Keizer niet bang voor negatieve reacties publiek richting Sánchez

Davinson Sánchez, die nadrukkelijk in de belangstelling van Tottenham Hotspur staat, zit vooralsnog 'gewoon' bij de selectie en kan dus in de Arena in actie komen voor eigen publiek. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, wilde Keizer nog niet zeggen. ,,Hij heeft aangegeven gewoon te willen trainen en morgen verder te kijken. Als hij morgen niet aanwezig is, heb ik een ander bij de selectie zitten", aldus Keizer, die zijn verdediger niets kwalijk neemt: ,,Ook voor hem is dit moeilijk. We hopen dat hij blijft."