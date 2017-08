Keizer over Siem de Jong: Wat mij betreft komt hij

,,Ik heb een informatief gesprek gehad met Siem. Ik wilde weten hoe hij er fysiek en mentaal voor stond. Wat mij betreft komt hij er bij", aldus Keizer. ,,Een oud-Ajacied die weet hoe de club in elkaar steekt. We moeten bovendien zes middenvelders hebben zodat ze goed met elkaar kunnen concurreren. We moeten nu kijken of we er ook met Newcastle United uit gaan komen."

Dolberg

Over het andere transfergerucht bij Ajax, namelijk dat AS Monaco een bod van meer dan 50 miljoen dat AS Monaco heeft uitgebracht op Kasper Dolberg, kon Keizer weinig zeggen: ,,Ik heb Kasper er nog niet over gesproken dus ik weet niet wat het hem doet. We kennen hem als een stoïcijnse jongen, dus hij kan gewoon spelen. De perikelen hebben in ieder geval geen invloed op mijn keuzes."