Keizer prijst spelersgroep: Jongens hebben karakter getoond

Chris Froome maakt favorietenrol waar in Chaam

26 juli Chris Froome heeft het wielercriterium Acht van Chaam op zijn naam geschreven. De 32-jarige Brit van Team Sky klopte Bauke Mollema in de sprint. Dylan Groenewegen was best of the rest en werd 3de. Het was de 1ste race van de Brit in Chaam.