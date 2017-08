Keizer: Tegen Rosenborg gewoon het geduld bewaren

Volgens Marcel Keizer zijn de kansen voor Ajax nog altijd vijftig procent in aanloop naar de return in de play-offs van de Europa League tegen Rosenborg. Ondanks de 0-1 nederlaag van vorige week vindt Keizer Ajax absoluut niet de underdog. ,,We moeten gewoon het geduld bewaren."