Kelvin Leerdam kiest voor het avontuur in Amerika

De competitie in Amerika loopt al, maar Leerdam mag nog niet in actie komen. De transferperiode in de VS opent namelijk pas op 10 juli.



Leerdam gaat bij de Sounders een bedrag verdienen tussen de 480.625 dollar en de 1 miljoen dollar, omdat hij is gehaald via een speciale regeling genaamd Targeted Allocation Money. Spelers die gehaald worden via die regeling hebben vaak een basisplaats in de MLS.



Leerdam speelde sinds 2013 voor Vitesse. Daarvoor speelde hij vijf jaar bij Feyenoord, waar hij ook zijn jeugdopleiding genoot.