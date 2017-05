Kerber ook in Rome snel uitgeschakeld

Taylor: Niet Van Gerwen, maar Wright is de favoriet

16:39 Michael van Gerwen is volgens de bookmakers de huizenhoge favoriet om morgen de Premier Leauge te winnen. Maar zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor ziet dat toch echt anders. ,,Peter Wright is the man to beat. Als ik één favoriet aan moet wijzen, dan is hij het.”