Kerber pakt eindelijk weer een zege

De 29-jarige Duitse heeft een slecht voorjaar op gravel achter de rug. Ze werd op Roland Garros in de eerste ronde uitgeschakeld door de Russische Ekaterina Makarova. Simona Halep is haar vervolgens op de wereldranglijst genaderd, maar kon de nummer één-positie alleen overnemen door de finale in Parijs te winnen. De Roemeense verloor de finale echter.