Kerber snel uitgeschakeld in Cincinnati

Venus Williams liet zich in de tweede ronde verrassen door de Australische kwalificatiespeelster Ashleigh Barty. De als negende geplaatste Amerikaanse ging in drie sets onderuit: 6-3 2-6 6-2.

De nederlaag tegen de zestien jongere speelster is voor de 37-jarige Williams een flinke tegenvaller in haar voorbereiding op de US Open, die eind deze maand in New York begint. De oudgediende haalde dit jaar bij de Australian Open en Wimbledon de finale.