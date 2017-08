Kerkhove stap dichter bij hoofdtoernooi US Open

Federer: Winst op de US Open zou vrij bizar zijn

16:30 Zijn twintigste Grandslamtitel winnen op de US Open, die aanstaande maandag begint, zou volgens Roger Federer (35) een 'goede grap' zijn. Dat zegt de Zwitser in gesprek met CNN. ,,Twee Grandslamtitels in een jaar is op deze leeftijd al vrij bizar."