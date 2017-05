Kiki Bertens: Het was vanaf de tweede game paniek

Bertens vond wel dat er een oplossing moest komen voor haar 'probleem'. ,,Ik weet alleen nog niet hoe die eruit moet zien. Ik ga er met Sluiter over praten. Ik moet leren me niets aan te trekken van wat iedereen vindt. Heb al grote stappen gemaakt. Maar het moet nog stukken beter.''



Ook voor Raemon Sluiter was de uitschakeling een hard gelag. ,,Ik had echt gehoopt dat de afgelopen drie weken (kwartfinale Madrid, halve finale Rome, winst Neurenberg) voor rust hadden gezorgd. Maar tegelijkertijd: ik weet niet hoe het is om een halve-finaleplaats op Roland Garros te verdedigen. Laat staan als zenuwen je eerder parten hebben gespeeld. En dan vraagt de NOS na de allereerste training in Parijs even of ze titelfavoriet is... Je kunt dit zien als een examen, waarvoor ze is gezakt. Nu is de vraag: wat ga je met het papiertje doen? Weggooien of over drie weken voor de herkansing?''