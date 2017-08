Kiki Bertens lijkt nog niet klaar voor US Open

Bertens had eerder dit jaar in de kwartfinales in Hobart ook al verloren van Mertens.



De pupil van coach Raemon Sluiter strandde vorige week in Cincinnati in de tweede ronde, waarin ze moest buigen voor de Britse Johanna Konta. De nummer 25 van de wereldranglijst won op het Amerikaanse hardcourt alleen van de Française Oceane Dodin. Maandag begint het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar in New York. Bertens vloog er vorig jaar op de US Open al in de eerste ronde uit. Dat gebeurde toen ook in New Haven.