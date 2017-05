Klaassen: Als je geen topdag hebt wordt het moeilijk

Ajax kwam in een volgepakt stadion in Stockholm maar moeilijk in zijn eigen spel tegen United en creëerde weinig kansen, wist ook Klaassen. ,,Zij wachten af en schieten elke bal naar voren en maken twee mazzeltjes, dat is het verschil vandaag. Daarna ging United steeds verder achteruit. We probeerden wel erdoorheen te spelen, maar de tegenstander wist precies wat we gingen doen. Als je dan geen topdag hebt wordt het moeilijk.''