Knaloranje Grolsch Veste stroomde vanavond al vroeg vol

De meeste fans die al vroeg van de partij waren, stonden te wachten bij de spelersingang bij het stadion. Verwacht werd dat de spelersbus van Oranje daar om 18.45 uur aan zou komen. Het geduld van de honderden fans werd wel op de proef gesteld, want de bus kwam pas ruim een half uur later aanrijden.



Iedereen die hoopte om zijn of haar favoriete speler van dichtbij te zien, kwam bij de aankomst van de spelersbus wel een beetje bedrogen uit. De bus parkeerde pal voor de spelersingang en de hele ploeg dook direct na aankomst het stadion in. Geen glimp voor de fans helaas.



Eenmaal in het stadion blijkt dat het publiek gedurende dit toernooi wel wat is veranderd. In vergelijking met de eerste wedstrijd van Nederland, al weer 18 dagen geleden, lijkt de gemiddelde leeftijd een stuk hoger. Daarbij zijn er veel groepjes studenten. Het tijdstip van de wedstrijd heeft zeker invloed op de samenstelling van het publiek, maar volgens een groep FC Twente-fans komt het ‘ook gewoon omdat Oranje zo ver is gekomen’. De mannen, die met zijn vieren zijn gekomen, zitten helaas niet op hun vertrouwde stoeltje in het stadion. Ze hebben pas wat later kaartjes gekocht maar zien het duel met vertrouwen tegemoet.