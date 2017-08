Kohlschreiber en Sousa naar finale Kitzbühel

Kohlschreiber was in de halve finale de Italiaan Fabio Fognini de baas. De als tweede geplaatste Italiaan moest na anderhalf uur spelen met 7-5 6-3 buigen voor de Duitse nummer 47 van de wereldranglijst.

In de andere halve finale was de 28-jarige Portugees Sousa te sterk voor de plaatselijke favoriet Sebastian Ofner: 7-6 (4) 7-6 (4). De 21-jarige Ofner had een wildcard gekregen om in Kitzbühel deel te nemen. Daarin haalde hij voor het eerst in zijn carrière de halve finale van een ATP-toernooi.