'Kromo' op stoom 4 weken voor start WK

Kromowidjojo reageerde opgetogen na haar winst. ,,Hier ben ik super blij mee." Haar tijd van 53,07 seconden betekende haar snelste tijd op de 100 vrij sinds de Olympische Spelen van Londen vijf jaar geleden. Toen won ze olympisch goud in 53,00. Op de Spelen van Rio vorig jaar werd ze vijfde in een tijd van 53,08.

Sjöström

Het was jammer dat de Zweedse superster Sarah Sjöström ontbrak in Rome. Zij zette vorige week in Zuid-Frankrijk een nieuwe standaard neer met haar 52,08 op de 100 vrij. Dat is slechts een fractie boven het wereldrecord van Cate Campbell van vorig jaar: 52,06. Het persoonlijk record van Kromowidjojo is 52,75 en dateert van april 2012.