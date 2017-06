Kuerten ontvangt ring op 'zijn' gravelbaan in Parijs

Luiten sluit sterk af op Lyoness Open in Oostenrijk

16:01 Golfer Joost Luiten heeft het Lyoness Open in Oostenrijk afgesloten met een sterke slotronde. De 31-jarige Rotterdammer ging rond in 66 slagen, zes onder par. Het leverde Luiten zowaar nog een plek in de top tien op.