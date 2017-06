Kvitova pakt maand na comeback titel in Birmingham

Kvitova maakte een maand geleden op Roland Garros haar rentree, nadat de tweevoudig winnares van Wimbledon eind vorig jaar in haar huis was overvallen en door messteken verwondingen aan haar hand had opgelopen.

De tennisster uit Tsjechië werd op het gravel in Parijs in de tweede ronde uitgeschakeld, maar op haar favoriete ondergrond gras had Kvitova deze week wel de smaak te pakken. De huidige nummer zestien van de wereld, die met een wildcard meedeed aan de Aegon Classic in Birmingham, vierde vandaag haar twintigste WTA-titel.