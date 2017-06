Kwartfinale eindstation voor Haase in Halle

Haase maakte eerder dit toernooi indruk door in de tweede ronde de nummer acht van de wereld Dominic Thiem te verslaan.



Het was de zesde keer dat Gasquet en Haase tegenover elkaar stonden. Haase won één keer van de Fransman, drie jaar terug in Halle. Dit keer leek de Hagenaar de partij, na een vrij eenzijdige eerste set, nog te kantelen. Na overtuigende winst van de tweede set nam Gasquet het initiatief daarna toch weer over.



In de halve eindstrijd staat Gasquet, de nummer dertig van de wereld, tegenover de Duitser Alexander Zverev of de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Gasquet won in zijn loopbaan tot dusverre veertien ATP-titels. Dit jaar staat de teller nog op nul.



Haase wist in de eerste set een fantastische rally wel af te sluiten met een prachtig punt.