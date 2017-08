Kyrgios geeft voor derde keer op rij op

Het was het derde achtereenvolgende toernooi dat Kyrgios de strijd tijdens een partij staakte. In Washington (waar hij in de eerste ronde een bye had) kreeg hij last van zijn schouder. Op Wimbledon gaf de tennisser in de eerste ronde op met een heupblessure. Dezelfde kwetsuur nekte hem ook daarvoor in Queen's.

,,Ik ben met mezelf aan het worstelen, zowel in mentaal als fysiek opzicht'', aldus Kyrgios.