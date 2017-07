Kyrgios moet opgeven met heupblessure op Wimbledon

Nadat Herbert de eerste twee sets eenvoudig op zijn naam schreef (6-4, 6-3) kwam de dokter op de baan voor Kyrigos. Na een korte behandeling werd besloten om de wedstrijd niet af te maken.



Vorige week moest de Australiër vanwege dezelfde blessure al een wedstrijd op Queen's staken. Hij verklaarde zichzelf echter fit genoeg voor het toernooi in Londen. Daar was in de partij uit de eerste ronde tegen Herbert weinig van te zien. De Australiër kreeg tegen het einde van de eerste set duidelijk last van zijn blessure en begon steeds minder makkelijk te bewegen.



Kyrgios, de nummer 20 van de wereldranglijst, behaalde de afgelopen drie jaar achtereenvolgens de kwartfinale en twee keer de vierde ronde op het heilige gras in Londen.