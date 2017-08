Kyrgios schakelt Nadal uit in kwartfinale in Cincinnati

Tilburgse golfer Felix van Dijk Nederlands kampioen

9:52 De Tilburgse Felix van Dijk en de Bredase Anouk Sohier zijn in Nunspeet Nederlands kampioen matchplay geworden in de categorie tot en met 21 jaar. De zestienjarige Van Dijk en de achttienjarige Sohier, allebei lid van Princenbosch, zijn grote beloften in het nationale golf en onderstrepen dat met deze zege.