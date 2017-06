'La Décima' bezorgt Nadal sprongetje, Bertens duikelt

Robbie Bax helpt Willemsen aan 90ste GP-zege

11 juni KEGUMS - In alle vijf de wedstrijden van het WK zijspancross dit jaar stond er een Bax op de hoogste trede van het podium. Gisteren in het Letse Kegums was het de beurt aan Robbie, de jongste van de Bergeijkse broers.