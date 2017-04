'La Décima' voor Rafael Nadal in Barcelona

Op zijn eigen 'Pista Rafa Nadal' was de Spaanse gravelkoning veel sterker dan Thiem. De dertigjarige tennisser uit Mallorca had twee sets nodig om de mondiale nummer negen te verslaan. Thiem, die in de halve finales nog verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Andy Murray, had tegen Nadal geen kans. Waar de eerste set nog gelijk opging en de Spanjaard aan één break genoeg had, pakte de nummer vijf van de wereld in het tweede bedrijf een grote voorsprong. Op het gravel kon de 23-jarige Thiem niet domineren.



Vorig week schreef Nadal ook al het graveltoernooi van Monte Carlo voor de tiende keer op zijn naam. Toen was hij de eerste tennisser ooit die tien keer hetzelfde ATP-toernooi wist te winnen. Over een maand gaat hij op Roland Garros ook voor nummer tien.