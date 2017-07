Labyad vreest niet voor het kunstgras in Waalwijk: 'Daar speel ik graag op'

FC Utrecht moet morgen in de tweede voorronde van de Europa League winnen van Valletta FC, na de moeizame 0-0 van vorige week op Malta. Omdat het eigen Galgenwaard in gebruik is voor het EK voor vrouwen, moet dat gebeuren op het kunstgras van het Mandemakers Stadion van RKC Waalwijk. ,,Daar speel ik graag op”, aldus Zakaria Labyad (24) tijdens de vooraf belegde persconferentie op trainingscomplex Zoudenbalch.

Door Ido Dijkstra

In Galgenwaard is FC Utrecht gewend om op natuurgras te spelen, maar omdat er in de wijde omtrek van Utrecht om verschillende redenen geen stadion met echt gras meer beschikbaar was, kwam de club in Waalwijk terecht. De synthetische ondergrond mag geen excuus zijn, vindt Labyad. Het veld zal hoe dan ook veel beter zijn dan ‘het betonveld’ op Malta, waarop goed voetballen eigenlijk niet mogelijk was. ,,Morgen moeten we de wedstrijd ingaan met volle concentratie en scoren en winnen”, aldus de voormalig speler van onder andere PSV, Vitesse en Sporting Lissabon.

Eerder op de middag was het podium voor trainer Zoran Popovic en vice-aanvoerder Steve Borg van Valletta FC. Zij schoven FC Utrecht zonder het direct zo uit te spreken in de favorietenrol. ,,Het is een grote club, met een goed team en goede spelers”, zei Popovic, om er daarna ietwat overdreven aan toe te voegen: ,,Er zullen morgen zesduizend supporters van FC Utrecht in Waalwijk zijn, en ze zullen geluid maken voor dertigduizend.”

Dessers

Cyriel Dessers kan mogelijk spelen. De van NAC Breda overgekomen spits heeft afgerekend met blessureleed en hervatte gisteren de training. Trainer Erik ten Hag moet nu bepalen of hij zijn aanwinst al speeltijd geeft tijdens de return.