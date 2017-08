Labyad: We hadden meer verdiend, maar mogen trots zijn

,,We mogen trots zijn op wat we tegen deze tegenstander hebben laten zien. Maar er had meer in gezeten'', aldus de speler tegen Foxsports.

De eerste helft viel tegen. Labyad: ,,In de rust heeft de trainer ons op onze kop gegeven. We vergaten te voetballen. Na de hervatting ging het beter. Er kwamen ook kansen, maar helaas hebben we die niet benut. Desondanks hebben we 120 minuten strijd geleverd. Dat nemen we mee naar huis terug en daar hebben we wat aan.''