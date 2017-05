Leedvermaak om falende Duitsers op Roland Garros

Duitsland maakt een dramatisch toernooi door. Van de dertien spelers en speelsters in het enkelspel verloren er elf (!) in de eerste ronde. Of het nu nummer 1 van de wereld was, Angelique Kerber, of de grote belofte voor de toekomst, Alexander Zverev, één voor één vlogen ze eruit. Alleen de relatief onbekenden Carina Witthöft en Tatjana Maria wonnen hun eerste potje. Zij spelen morgen, dus de Duitse collega’s kunnen vandaag een boottochtje over de Seine maken of de Eiffeltoren beklimmen.



Dat zorgt natuurlijk voor enig leedvermaak hier in de persruimte. Jarenlang waren wij Nederlanders het lachertje, met soms op dag 2 al niemand meer in het toernooi. Nu lachten wij hardop toen de Duitsers gisteren opsprongen toen werd omgeroepen dat Tatjana Maria onderweg was naar haar persconferentie. Ja? Hebben we een winnaar? Applaus!