Leiding Willem II-ADO in handen van Higler

Phinney zegt sorry voor rijden onder slagbomen

12:50 Taylor Phinney heeft via Twitter excuses aangeboden voor zijn actie maandag in de Ronde van Groot-Brittannië. De Amerikaanse wielrenner stak in de twee etappe een spoorweg over terwijl de slagbomen naar beneden gingen en werd als straf door de jury uit de wedstrijd gezet.