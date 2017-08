Lemoine onderuit in kwalificatie US Open

Lemoine hoopte in de Verenigde Staten voor de tweede keer mee te doen in het hoofdschema van een grandslamtoernooi. Eind mei maakte ze haar debuut op Roland Garros, waar ze in de eerste ronde haar meerdere moest erkennen in de Amerikaanse Catherine Bellis.

Eerder vandaag werd Igor Sijsling in de kwalificaties van het mannentoernooi uitgeschakeld. Arantxa Rus komt later in actie tegen Sesil Karatantsjeva uit Bulgarije. Lesley Kerkhove is de vierde Nederlandse tennisser in het kwalificatietoernooi. De speelster uit Goes bereikte dinsdag ten koste van de Slowaakse Chantal Skamlova de tweede kwalificatieronde.



Robin Haase, Kiki Bertens en Richèl Hogenkamp zijn in New York rechtstreeks tot het hoofdschema toegelaten.