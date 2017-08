Lesley Kerkhove debuteert tegen Sorana Cirstea op US Open

De 25-jarige Zeeuwse, die via de kwalificaties doordrong tot het hoofdtoernooi van de US Open, werd in de eerste ronde gekoppeld aan de twee jaar oudere Roemeense. Cirstea doet al voor de negende keer mee aan het Amerikaanse grandslamtoernooi. De tennisster uit Boekarest leverde haar beste prestatie in 2009, toen ze de derde ronde haalde.



Robin Haase begint in New York tegen de Brit Kyle Edmund. In het vrouwentoernooi lonkt een duel in de tweede ronde tussen Kiki Bertens en Richèl Hogenkamp. Bertens, als 24ste geplaatst, moet dan wel eerst zien af te rekenen met de Griekse Maria Sakkari. Hogenkamp treft in de eerste ronde Arina Rodionova uit Australië.