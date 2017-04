Lewandowski waarschijnlijk op tijd fit voor kraker tegen Real

Rus Karasev fluit Ajax - Schalke 04

12:52 Ajax krijgt donderdag tijdens het eerste duel met Schalke 04 in de kwartfinales van de Europa League te maken met de Russische scheidsrechter Sergei Karasev. De UEFA wees de 37-jarige Moskoviet, die vorig jaar tevens actief was op het EK in Frankrijk, aan voor de wedstrijd in de Amsterdam Arena.