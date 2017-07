Lieke Martens op weg naar FC Barcelona: Een geweldige club

Volgens de Catalaanse sportkrant Sport.es moeten alleen nog een aantal details worden afgerond voordat er handtekeningen kunnen worden gezet. Martens reageerde zondag na afloop van het oefenduel tegen Wales (5-0) op Het Kasteel al op de interesse van de Spaanse topclub. ,,Het is mooi voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal dat zulke grote clubs de laatste jaren meer aandacht geven aan een vrouwenelftal. In Engeland zie je dat ook met clubs als Arsenal en Manchester City. FC Barcelona is natuurlijk een geweldige club, maar zo ver is het nog niet."

De in Noord-Limburg geboren en getogen Martens heeft op haar 24ste al een flinke lijst met clubs achter haar naam staan. Ze speelde voor drie amateurclubs, alvorens ze in 2009 namens sc Heerenveen haar debuut maakte in de Eredivisie voor vrouwen. Daarna kwam ze uit voor VVV-Venlo, Standard Luik, FCR 2001 Duisburg. De afgelopen anderhalfjaar speelde ze voor de Zweedse topclub Kopparbergs uit Göteborg, waarmee ze in de kwartfinale van de Champions League tegen FC Barcelona speelde. ,,Ik heb een heerlijk jaar gedraaid'', zegt Martens. ,,Ik zit lekker in mijn vel. Met dat gevoel wil ik zondag aan het EK beginnen. Dat er nu meer mensen op mij letten, maakt mij niet uit. Ik doe dezelfde dingen als altijd en hopelijk kan ik Nederland daardoor helpen.''