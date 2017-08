Lisanne de Witte baalt na 400 meter: Weet niet wat misging

De Witte stond na haar teleurstellende race in de series de NOS te woord. ,,Ik heb geen idee wat er precies misging, maar dit is heel teleurstellend. M'n start was in ieder geval te rommelig, ik kwam niet lekker uit m'n blok. Ik hoopte mee te kunnen met degene naast mij, maar die vloog mij echt voorbij. Daar schrok ik wel een beetje van. Tussen 100 en 200 meter ging het mis. Daarna kwam ik nog wel op gang, maar dat was te laat. Ik weet echt niet waarom ik vandaag zo langzaam was. Ik had echt goede hoop op een plek in de finale. Ik voelde me lekker en de warming-up was goed, maar het kwam er niet uit. Ik hoop dat m'n trainer me kan helpen."