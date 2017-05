LIVE: Feyenoord telt af naar kampioensduel

Auckland City naar WK voor clubteams

10:49 De voetballers van Auckland City mogen in december meedoen aan het wereldkampioenschap voor clubteams. In de finale van de Champions League van Oceanië waren de Nieuw-Zeelanders zondag met 2-0 te sterk voor Team Wellington. De eerste wedstrijd had Auckland City vorige week, in eigen stadion, al met 3-0 gewonnen.