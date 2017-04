LIVE: Hoe zien de halve finales van de Champions League eruit?

Ajax herrijst en bereikt halve finale na ware thriller

7:23 Ajax is er dankzij een regelrecht spectaculair einde in geslaagd de halve finale van de Europa League te bereiken. Schalke 04 poetste de 2-0 nederlaag van vorige week in negentig minuten weg, leek het in de verlenging te beslissen, maar Nick Viergever bracht verlossing voor Ajax: 3-2.