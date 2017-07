Tegenstanders PSV en FC Utrecht bekend

Wat weten we van OGC Nice, de tegenstander van Ajax in derde voorronde van de Champions League?



OGC Nice noteerde afgelopen seizoen haar beste eindrankschikking sinds diens terugkeer in de Ligue 1 in 2002/2003. De ploeg stond lange tijd bovenaan en werd uiteindelijk derde. Achter AS Monaco en Paris St. Germain.



Sterspeler is de Italiaan Mario Balotelli. Ondanks drie rode kaarten was de Italiaan met 15 goals erg belangrijk. De ploeg van Lucien Favre bleef onder andere Olympique Lyon en Olympique Marseille ruim voor. Een andere bekende speler bij OGC Nice is Dante, voormalig verdediger van Bayern München.