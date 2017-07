LIVE: Spitse schiet Oranje vanaf de stip richting kwartfinale

Bondscoach Sarina Wiegman bespreek de twee wijzigingen in de opstelling. ,,Desiree van Lunteren was een paar dagen ziek. Ze zit wel bij de selectie want ze is weer opgeknapt, maar Liza van der Most start.'' Achterin is aanvoerder en centrumverdediger Mandy van den Berg gepasseerd. Wiegman: ,,We hebben heel veel concurrentie, ook achterin. Iedereen is fit, dus kies ik op dit moment voor het sterkste duo.''