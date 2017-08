LIVE TT: FC Utrecht huurt Willock van United, 'The Ox' naar Liverpool

Vanden Borre op weg naar Galatasaray

Ruilt Galatasaray de ene Belgische rechtsback in voor de andere? Dat zou heel goed kunnen. De Turkse topclub, die Luis Pedro Cavanda (26) verhuurt aan Standard Luik, praat namelijk met Anthony Vanden Borre (29). Het jeugdproduct van Anderlecht zit zonder club nadat zijn avontuur bij het Congolese TP Mazembe op een sisser uitdraaide. Hij was er als Europeaan niet geliefd bij zijn Afrikaanse ploegmakkers en speelde er nauwelijks. Dat meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Sinds zijn terugkeer traint Vanden Borre in zijn eentje in Brussel, want hij is erop gebrand om nog één keer te bewijzen dat zijn carrière niet ten einde is. Mogelijk biedt Galatasaray hem dus die kans. Volgens bronnen dicht bij de verdediger zijn er concrete onderhandelingen aan de gang en reist Vanden Borre snel af naar Istanbul. Hoe dan ook hoeft Galatasaray geen rekening te houden met de transferdeadline: Vanden Borre is een transfervrije speler en kan ook op een later moment nog een contract tekenen.