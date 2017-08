LIVE TT: Mahrez verlaat trainingskamp Algerije voor transfer

Mahrez verlaat trainingskamp Algerije

Riyad Mahrez heeft toestemming gekregen van de Algerijnse voetbalbond om het trainingskamp met de nationale ploeg te verlaten. De sterspeler van Leicester City is 'op weg om een transfer af te ronden', luidt een verklaring van de bond. Vermoedelijk gaat het om AS Roma, dat eerder al een bod van 35 miljoen euro afgewezen zag worden door The Foxes. Ook FC Barcelona, Arsenal, Manchester United en Chelsea werden in verband gebracht met Mahrez, die in het kampioensseizoen (2015-2016) van Leicester tot speler van het jaar in de Premier League werd uitgeroepen. Met Algerije gaat hij zaterdag op bezoek bij Zambia.