Lopez verrast Cilic in spannende finale

Op het Londense gras liet de ene na de andere favoriet zich verrassen. Na de eerste ronde lagen de nummers 1, 2 en 3 (Murray, Wawrinka en Raonic, red.) al uit het toernooi. Lopéz profiteerde. In de finale bekroonde de linkshandige Spanjaard zijn stabiele toernooi.



Voor López, die in derde set een matchpoint overleefde in de tiebreak, is het zijn zesde toernooizege op de ATP Tour. Dit jaar stond de teller nog op nul. Lucas Pouille hield López zeven dagen terug af van de eindzege in Stuttgart.



Cilic, die het toernooi in 2012 al een keer won, deed vorige week in Nederland nog mee in Rosmalen. De 28-jarige speler verloor op het Autotron in de halve eindstrijd van zijn landgenoot Ivo Karlovic.