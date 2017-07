'Lucky loser' Roeblev (19) wint ATP-toernooi in Umag

Groenewegen vierde Nederlandse winnaar op de Champs-Élysées

21:28 Winnen op de wereldberoemde, Parijse Champs-Élysées in de slotetappe van de Tour de France is heilig voor sprinters. Vandaag lukte het Dylan Groenewegen. De 24-jarige Amsterdammer was de vierde Nederlandse etappewinnaar in de bekendste straat van Parijs.