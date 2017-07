Luuk de Jong wil zuur gevoel wegspoelen na mislukt seizoen

Kan hij zich weer oprichten na een mislukt seizoen? PSV-spits Luuk de Jong is zelf ook benieuwd. ,,In 2014 moest ik mezelf al eens opnieuw bewijzen,’’ beseft hij. ,,Toen werd het een topseizoen.’’

Door Maarten Wijffels

Zijn vakantie bracht Luuk de Jong (26) deels door tussen giraffen, olifanten, tijgers en leeuwen. Letterlijk, want samen met zijn vriendin ging hij op safari in Tanzania. ,,Zes nachtjes met z’n tweeën in de wildernis. Half zes ’s morgens opstaan en op pad, maar dan heb je ook wat!’’, zegt de spits van PSV opgetogen. ,,Ik had het negen jaar geleden al eens gedaan met familie. Ik vind het hoe dan ook de moeite waard om veel van de wereld te zien."

Tussendoor ook nog nagedacht over het mislukte seizoen met PSV?

,,Ik heb ook nog gewoon op het strand van Ibiza gelegen, dus ja, helaas wel. Het liefst wil je zo’n seizoen snel vergeten, maar het zure gevoel bleef nu lang hangen. Twee seizoenen op een rij was er euforie, ook rond mijn eigen prestaties, en nu was het totaal omgekeerd. Dat knaagt natuurlijk. Ik heb niet laten zien wat ik in mijn eerste twee jaar PSV heb laten zien en als team lukte dat ook niet. Te vaak op 0-0 blijven steken. Tien gelijke spelen in totaal. Daar word je geen kampioen mee, dat is heel in het kort de conclusie."

Volledig scherm Luuk de Jong belandde vorig seizoen zelfs af en toe op de bank. © ANP Pro Shots

En meteen het begin van de diagnose wat er nu anders moet?

,,We zullen op zoek moeten naar een manier om ook moeizame wedstrijden weer te gaan winnen. Desnoods maar heel lelijk met 1-0. Of dat lukt, heeft ook te maken met een bepaalde gretigheid, met erin blijven geloven tot de laatste seconde van de blessuretijd. Soms heb je een minder seizoen nodig om er weer helemaal te kunnen staan in het volgende. Daar hoop ik op."

Quote Ik denk niet aan een vertrek en voor zover ik weet PSV ook niet. Vorig seizoen was hopelijk een incident Luuk de Jong

Volledig scherm Luuk de Jong verlengde vorig seizoen zijn contract tot medio 2020. © pro shots Je maakt niet de indruk dat je hebt nagedacht over een vertrek?

,,Nee, daar denk ik inderdaad niet aan. En voor zover ik weet de club ook niet. Ik heb met PSV gesproken eind vorig seizoen en heb mezelf opgeladen in de vakantie. Ik sta nog tot 2020 onder contract en wil vol gaan voor revanche. Vorig seizoen was hopelijk een incident. De concurrentie op mijn positie zal toenemen ja, dat is een feit. Naast mij en Jürgen Locadia is Sam Lammers erbij gekomen als optie voor de spits.’’



In 2014 heb je jezelf al eens opnieuw moeten bewijzen. Toen kwam je binnen bij PSV na een jaar met geen enkele goal voor Gladbach en Newcastle United. Kun je daar wat mee?

,,Zeker. Ik heb daar al aan teruggedacht. Ook toen moest ik het opnieuw laten zien en werd het een topseizoen. Voor PSV en voor mezelf.’’

Volledig scherm Luuk de Jong met de kampioenschaal na het succesvolle seizoen 2015/16. © Ronald Bonestroo

Quote Hirving Lozano is een intelligente speler. Ik ben benieuwd hoe het gaat klikken met hem erbij. Luuk de Jong Destijds was je nog geen aanvoerder bij PSV. Je kon je puur op jezelf richten. Zou het niet beter zijn om de band én de balast nu door te geven aan een ander?

,,Weet ik niet. Kijk, ik heb altijd gezegd: mijn broer Siem is van ons tweeën meer de échte leider. Ik ben ook altijd wel met het hele team bezig, maar soms zo veel dat ik vergeet aan mezelf te denken. Dat moet ik misschien weer meer gaan doen nu. Tegelijkertijd vind ik het een hele eer om captain van PSV te zijn en ik weet niet wat de trainer wil in dit geval. Dus laten we nog even afwachten hoe dat loopt.’’

Verwacht je nog veel veranderingen in jullie team?

,,Ja, er gaat nog veel gebeuren in de spelersgroep. Dat verwacht ik zeker. We krijgen in elk geval Hirving Lozano erbij. Intelligente speler, dat zag je al meteen bij de Confedations Cup. Een aanvaller met een voorzet ook. Ik ben benieuwd hoe het gaat klikken met hem erbij.’’