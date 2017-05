Lyon zet streep door Lacazette

Génésio benadrukte vlak voor de laatste training van zijn ploeg voor de halve finale in de Arena dat Ajax een sterke tegenstander is. ,,Na de loting hoorde ik verhalen dat we het makkelijker zouden krijgen dan in de vorige ronden tegen AS Roma en Besiktas. Maar dat zie ik anders. Vooral in thuiswedstrijden zijn ze erg sterk. Ik hoop dat we minimaal eenmaal kunnen scoren. Dan maken we het ons wat makkelijker voor de return.''



Memphis Depay is niet speelgerechtigd voor de duels met Ajax omdat hij eerder dit seizoen al met Manchester United actief was in de Europa League. Trainer Génésio heeft de Nederlandse aanvaller niet geraadpleegd over Ajax. ,,Memphis is een beetje geblesseerd'', zei hij. ,,We weten ook voldoende over Ajax. Het is een heel sterke ploeg die aantrekkelijk voetbalt en ook ons zal proberen onder druk te zetten.''