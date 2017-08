Makkelie fluit Champions Leagueduel tussen Rijeka en Olympiakos

Dit is ons Elftal van de Week na de tweede speelronde

9:15 Aanvoerder, aanjager, aanspeelpunt op het middenveld, afmaker; Marco van Ginkel (24) is het allemaal bij PSV. Gisteren hielp hij zijn ploeg over het dode punt heen op bezoek bij NAC. Het leverde PSV niet alleen drie punten op, Van Ginkel verdiende er ook een plaats mee in ons Elftal van de Week.