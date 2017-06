Maldini wint wildcard voor Challenger-toernooi van Milaan

Update Nederlander Tung verliest leiding in 24 uur van Le Mans

13:55 Een schande is het zeker niet, maar met de finish bijna in zicht verloor Ho-Pin Tung vanmiddag de leiding in de 24 uur van Le Mans. Tegen het Porsche LMP1-monster van Timo Bernhard was de Nederlandse Chinees niet opgewassen.