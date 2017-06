Manager: Venus Williams doet mee aan Wimbledon

Gisteren werd bekend dat Venus Williams op 9 juni betrokken raakte bij een auto-ongeluk. Als gevolg van het ongeval kwam een bestuurder van de andere auto twee weken later te overlijden.



Jones, de manager van Williams, schreef vanmiddag in een verklaring aan AP dat Williams in Londen is. Ze zou al een training op Wimbledon achter de rug hebben. De zevenvoudig Grand Slam-winnares is in Londen als tiende geplaatst. Ze speelt op het heilige gras van Wimbledon in de eerste ronde tegen de Belgische Elise Mertens.